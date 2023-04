Uomini e Donne, anticipazioni 4 aprile: oggi la ‘scelta’ di Lavinia. Arrivano due graditissimi ospiti (Di martedì 4 aprile 2023) Finalmente è arrivato il grande giorno per Lavinia Mauro a “Uomini e Donne” (dopo tanta indecisione, attacchi nei suoi confronti, esterne e appuntamenti in studio “movimentati”)! oggi vedremo con chi la ragazza ha deciso di uscire dal programma! Uomini e Donne, anticipazioni 4 aprile: chi è il corteggiatore preferito di Lavinia? Chi “la sosterrà”? Il percorso della tronista romana è stato incredibilmente lungo: 7 mesi! Finalmente, però, nella puntata registrata sabato 1° aprile, che andrà in onda oggi, vedremo chi è il suo preferito tra i suoi due corteggiatori Alessio Campoli ed Alessio Corvino… Ebbene, dopo tante incomprensioni apppianate alla fine…Sorpresa! Come reagirà l’altro, dopo il “sì” del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023) Finalmente è arrivato il grande giorno perMauro a “” (dopo tanta indecisione, attacchi nei suoi confronti, esterne e appuntamenti in studio “movimentati”)!vedremo con chi la ragazza ha deciso di uscire dal programma!: chi è il corteggiatore preferito di? Chi “la sosterrà”? Il percorso della tronista romana è stato incredibilmente lungo: 7 mesi! Finalmente, però, nella puntata registrata sabato 1°, che andrà in onda, vedremo chi è il suo preferito tra i suoi due corteggiatori Alessio Campoli ed Alessio Corvino… Ebbene, dopo tante incomprensioni apppianate alla fine…Sorpresa! Come reagirà l’altro, dopo il “sì” del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - Mattiabuonocore : @FabioRE79 E' un paradosso. In realtà anche quando Uomini e Donne è andato in prime time ha fatto di più - zazoomblog : Gemma Galgani pronta a voltare pagina: nuova frequentazione nel trono over di Uomini e Donne -