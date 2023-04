Uomini e Donne, anticipazioni 4 aprile 2023: oggi la scelta di Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Silvia, dama del parterre femminile del trono Over, discutere con Marko prima di chiudere la frequentazione e la tronista Nicole, delusa dall’atteggiamento di Andrea, oggi a Uomini e Donne, dating show più amato e seguito di sempre, andrà in onda la scelta di Lavinia. Dopo ben 7 mesi di conoscenza, tra fraintendimenti, gelosie, scontri e baci. oggi a Uomini e Donne la scelta di Lavinia Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la scelta della tronista romana Lavinia Mauro, che è stata registrata nella puntata di sabato scorso. Lavinia, quindi, dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Silvia, dama del parterre femminile del trono Over, discutere con Marko prima di chiudere la frequentazione e la tronista Nicole, delusa dall’atteggiamento di Andrea,, dating show più amato e seguito di sempre, andrà in onda ladi. Dopo ben 7 mesi di conoscenza, tra fraintendimenti, gelosie, scontri e baci.ladiStando alleriportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni,andrà in onda ladella tronista romanaMauro, che è stata registrata nella puntata di sabato scorso., quindi, dopo ...

