Università: oltre 79.000 gli iscritti alle prove di ammissione per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria (Di martedì 4 aprile 2023) Sono 79.356 gli iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Il termine per accedere alle iscrizioni per il prossimo anno accademico, il 2023-2024, è scaduto ieri, 3 aprile 2023. Lo comunicano congiuntamente il Ministero dell’Università e della Ricerca e la CRUI (la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 aprile 2023) Sono 79.356 glinazionali diai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico inin lingua italiana. Il termine per accedereiscrizioni per il prossimo anno accademico, il 2023-2024, è scaduto ieri, 3 aprile 2023. Lo comunicano congiuntamente il Ministero dell’e della Ricerca e la CRUI (la Conferenza dei Rettori delleItaliane). L'articolo .

