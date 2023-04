Università, dalla Pisana arriva il “bonus affitto” per 1400 studenti (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Quest’anno saranno circa 1400 gli studenti universitari che potranno usufruire del contributo economico previsto dal bando Contributi Alloggio pubblicato dall’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio (Disco) per l’anno accademico 2022/23. L’iniziativa, giunta alla V edizione, quest’anno consentirà agli studenti di avere il contributo pubblico per il sostegno alle spese, spesso ingenti, a cui gli universitari della nostra regione debbono far fronte per poter studiare efficacemente. L’obiettivo, infatti, promuove l’erogazione di “buoni abitativi” a supporto delle spese per l’alloggio sostenute durante il corso di studi, a favore di studenti universitari in condizioni di disagio economico. L’importo del buono viene differenziato a seconda del territorio dove si trova il locale ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Roma – Quest’anno saranno circagliuniversitari che potranno usufruire del contributo economico previsto dal bando Contributi Alloggio pubblicato dall’Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio (Disco) per l’anno accademico 2022/23. L’iniziativa, giunta alla V edizione, quest’anno consentirà aglidi avere il contributo pubblico per il sostegno alle spese, spesso ingenti, a cui gli universitari della nostra regione debbono far fronte per poter studiare efficacemente. L’obiettivo, infatti, promuove l’erogazione di “buoni abitativi” a supporto delle spese per l’alloggio sostenute durante il corso di studi, a favore diuniversitari in condizioni di disagio economico. L’importo del buono viene differenziato a seconda del territorio dove si trova il locale ...

