Università Cattolica | Gemelli e Unar insieme per salute di Rom e Sinti

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere un maggiore e più idoneo accesso ai servizi sanitari da parte delle comunità Rom e Sinte, attraverso un'analisi delle loro condizioni di salute e delle barriere nell'accesso ai servizi sanitari, anche a seguito della pandemia da Covid-19: è questo l'obiettivo principale del progetto promosso dall'Unar, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali che si occupa della promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica operante presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato con le risorse del PON inclusione 2014-2020, in collaborazione con il Centro di Ricerca per la salute Globale della Facoltà di Medicina e chirurgia della Facoltà di Medicina e chirurgia

