Univendita | bene confronto su nostro comparto

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Diritto di recesso esteso a 30 giorni, tutele per i lavoratori delle piattaforme informatiche e vendita a rate senza interessi e senza finanziarie inserita nel credito al consumo. Tre normative di origine europea e tre dossier scottanti per il settore della vendita diretta a domicilio che in Italia fattura quasi 4 miliardi di euro e impiega oltre 500 mila persone. Temi al centro, ieri, del primo ‘Talk’, il format ideato da, la principale associazione del settore, aderente a Confcommercio, per favorire unaperto e pragmatico tra le imprese e i decisori istituzionali. Protagonista dell’incontro, presso la sede romana della stessa Confcommercio, il senatore Marco Scurria (Fdi), segretario della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama. “Noi guardiamo con attenzione a chi lavora e a chi ...