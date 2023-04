Un’agenzia di comunicazione sannita aggiunge un altro prestigioso premio al proprio palmarès (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora protagonista nel mondo della comunicazione pubblicitaria, la Yolo plus di Benevento. L’agenzia di comunicazione pubblicitaria del duo Bruno Sparandeo e Gerardo dello Iacovo e di tutto i loro collaboratori, ha raggiunto un altro prestigioso successo che si va ad aggiungere ai tanti riconoscimenti ricevuti negli anni per il sapiente lavoro svolto nel proprio ambito. Come annunciato dalla Yolo Plus sul proprio profilo social, la XXVII edizione del premio Mediastars ha decretato, per la categoria social, che il progetto “Passione dentro al cuor” per una nota pizzeria beneventana è stato meritevole di ben due Special Star. In particolare, Special Star per la Copy Strategy al Direttore Creativo Gerardo Dello Iacovo e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Ancora protagonista nel mondo dellapubblicitaria, la Yolo plus di Benevento. L’agenzia dipubblicitaria del duo Bruno Sparandeo e Gerardo dello Iacovo e di tutto i loro collaboratori, ha raggiunto unsuccesso che si va adre ai tanti riconoscimenti ricevuti negli anni per il sapiente lavoro svolto nelambito. Come annunciato dalla Yolo Plus sulprofilo social, la XXVII edizione delMediastars ha decretato, per la categoria social, che il progetto “Passione dentro al cuor” per una nota pizzeria beneventana è stato meritevole di ben due Special Star. In particolare, Special Star per la Copy Strategy al Direttore Creativo Gerardo Dello Iacovo e ...

Advertising

