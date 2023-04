Una legge sulle ricostruzioni partendo dall’Aquila. Scrive il sindaco Biondi (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante siano trascorsi quattordici anni dalla notte che ha segnato e cambiato per sempre la sua storia, L’Aquila è un attualissimo specchio del Paese. Di un’Italia meravigliosa e al contempo fragile, in grado di risollevarsi al cospetto di difficoltà apparentemente insormontabili e, soprattutto, di processi spesso resi complicati da un quadro normativo articolato e complesso. L’esperienza maturata nel capoluogo abruzzese e nei comuni del cratere insegna che il tempo non è una variabile indipendente nei processi di rinascita da un evento drammatico come un sisma o qualsiasi altra calamità e la rapidità delle risposte incide nei destini delle comunità. Poter contare da subito su un quadro definito di regole, norme, deroghe, procedure, tenendo presente esperienze pregresse può essere determinante. Una legge quadro sulle ricostruzioni ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Nonostante siano trascorsi quattordici anni dalla notte che ha segnato e cambiato per sempre la sua storia, L’Aquila è un attualissimo specchio del Paese. Di un’Italia meravigliosa e al contempo fragile, in grado di risollevarsi al cospetto di difficoltà apparentemente insormontabili e, soprattutto, di processi spesso resi complicati da un quadro normativo articolato e complesso. L’esperienza maturata nel capoluogo abruzzese e nei comuni del cratere insegna che il tempo non è una variabile indipendente nei processi di rinascita da un evento drammatico come un sisma o qualsiasi altra calamità e la rapidità delle risposte incide nei destini delle comunità. Poter contare da subito su un quadro definito di regole, norme, deroghe, procedure, tenendo presente esperienze pregresse può essere determinante. Unaquadro...

