Una domanda a Conte, Draghi e Meloni: tutti quei miliardi che la Ue ci presta per il Pnrr a che tasso di interesse sono? – Il video (Di martedì 4 aprile 2023) Da qualche giorno la stessa maggioranza di centrodestra che sostiene il governo si sta dividendo sulla opportunità di prendere altri miliardi a prestito dalla Unione europea per finanziare il Pnrr. Per capire se è conveniente o no farlo, sarebbe necessario avere una risposta da tre presidenti del consiglio: Giuseppe Conte che trattò il pacchetto, Mario Draghi che l'ha gestito e Giorgia Meloni che deve prendere oggi tutte le decisioni. La domanda è semplice: a che tasso di interesse sono prestati tutti quei miliardi di euro concessi all'Italia? Non è una domanda banale, perché il Pnrr prevede 122,5 miliardi di prestiti ...

