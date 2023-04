Una confusa Gran Bretagna, anello debole del G7 (Di martedì 4 aprile 2023) La GB dopo la Brexit ha avuto un progressivo deterioramento dei suoi equilibri economici, sociale e finanziari che dovrebbero preoccupare il suo Governo il quale sembra però troppo pericolosamente distratto dai suoi veri problemi sociali e si configura come il paese più guerrafondaio in quel dramma globale dell’Ucraina. Se Annabel Goldie, viceministro della difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, arriva a dichiarare l’intenzione del governo di mandare all’esercito di Kiev proiettili perforanti all’uranio impoverito sembra si voglia dare un calcio a qualsiasi forma di ricerca di pace proprio mentre il presidente cinese Xi Jinping si trova in visita in Russia nella ricerca di un dialogo possibile tra i tanti contendenti che operano direttamente o per interposta persona nei drammi quotidiani. La preoccupazione nell’attivismo di Xi Jinping Certamente Xi può preoccupare per la sua azione ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 4 aprile 2023) La GB dopo la Brexit ha avuto un progressivo deterioramento dei suoi equilibri economici, sociale e finanziari che dovrebbero preoccupare il suo Governo il quale sembra però troppo pericolosamente distratto dai suoi veri problemi sociali e si configura come il paese più guerrafondaio in quel dramma globale dell’Ucraina. Se Annabel Goldie, viceministro della difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, arriva a dichiarare l’intenzione del governo di mandare all’esercito di Kiev proiettili perforanti all’uranio impoverito sembra si voglia dare un calcio a qualsiasi forma di ricerca di pace proprio mentre il presidente cinese Xi Jinping si trova in visita in Russia nella ricerca di un dialogo possibile tra i tanti contendenti che operano direttamente o per interposta persona nei drammi quotidiani. La preoccupazione nell’attivismo di Xi Jinping Certamente Xi può preoccupare per la sua azione ...

