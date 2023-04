Una confusa Gran Bretagna, anello debole del G7 (Di martedì 4 aprile 2023) La GB dopo la Brexit ha avuto un progressivo deterioramento dei suoi equilibri economici, sociale e finanziari che dovrebbero preoccupare il suo Governo il quale sembra però troppo pericolosamente distratto dai suoi veri problemi sociali e si configura come il paese più guerrafondaio in quel dramma globale dell’Ucraina. Se Annabel Goldie, viceministro della difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, arriva a dichiarare l’intenzione del governo di mandare all’esercito di Kiev proiettili perforanti all’uranio impoverito sembra si voglia dare un calcio a qualsiasi forma di ricerca di pace proprio mentre il presidente cinese Xi Jinping si trova in visita in Russia nella ricerca di un dialogo possibile tra i tanti contendenti che operano direttamente o per interposta persona nei drammi quotidiani. La preoccupazione nell’attivismo di Xi Jinping Certamente Xi può preoccupare per la sua azione ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 4 aprile 2023) La GB dopo la Brexit ha avuto un progressivo deterioramento dei suoi equilibri economici, sociale e finanziari che dovrebbero preoccupare il suo Governo il quale sembra però troppo pericolosamente distratto dai suoi veri problemi sociali e si configura come il paese più guerrafondaio in quel dramma globale dell’Ucraina. Se Annabel Goldie, viceministro della difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, arriva a dichiarare l’intenzione del governo di mandare all’esercito di Kiev proiettili perforanti all’uranio impoverito sembra si voglia dare un calcio a qualsiasi forma di ricerca di pace proprio mentre il presidente cinese Xi Jinping si trova in visita in Russia nella ricerca di un dialogo possibile tra i tanti contendenti che operano direttamente o per interposta persona nei drammi quotidiani. La preoccupazione nell’attivismo di Xi Jinping Certamente Xi può preoccupare per la sua azione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sugamanosuga : c'è una ragazza senza scarpe sulla sbahn sono molto confusa ma?? slay I guess - Whatshazz1 : @sehunlomlino Letteralmente c'è un video di Beomgyu dei txt che si inchina e loro ?????, e Beomgyu ha fatto una facc… - MrsandLuthor : @pastelloptn io sono confusa perché vedo 3 cose diverse: 1) 'a me piace' 2) 'brava angelina' 3) 'lei via già' (so c… - joecuce : @StefiVer @anitablanco3 @ivocamic 'Se va a prenderlo e lo trova che gli hanno fatto una lezione ' non è generalizz… - DonSandrino72 : @mimmocast @MCaronni Parla lei di sportività,la sua risposta confusa e mista ad altri argomenti mi fa sorridere, de… -