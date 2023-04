Un tuffo nel multiverso

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 aprile 2023) La puntata di settimana scorsa è stata qualcosa di diverso del solito, essendo una specie di pre show di Impact X NJPW Multiverse United. La cosa non mi ha fatto impazzire perché le storyline non sono state in alcun modo portate avanti, ma ci sono stati solamente 3 match, che non sono stati male, ma comunque non sono serviti a molto. Sarà un mio gusto personale, ma se un match non è costruito con una storyline parte già con un punto in meno. Comunque meglio non fossilizzarsi troppo sulla valutazione dell’ultima puntata, perché appunto si fatica a definirla tale. Piuttosto concentriamoci sull’evento principale. Ci sono state tante conferme, ovvero i lottatori più in forma di Impact hanno dimostrato di esserlo anche in questo PPV. Il primo caso è Yuya Uemura, ma così è stato anche per Kushida. Il giapponese sta vivendo davvero un gran periodo e le vittoria incanalate cominciano ...