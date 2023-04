Un tuffo nel Mediterraneo: E.ON e Verdeacqua insieme per far scoprire le meraviglie e la biodiversità racchiuse nel mare (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Al via un ciclo di webinar a tema Energy4Blue per conoscere la ricchezza del nostro mare e comprendere il legame con le nostre vite e il futuro di tutti. 4 aprile 2023. Per proteggere il benessere del Pianeta e delle generazioni di domani, impegno racchiuso nell'ambizione #MakeItalyGreen di E.ON, è fondamentale tutelare e prenderci cura del mare, salvaguardando al contempo una delle più grandi riserve di ossigeno che abbiamo a disposizione. Per diffondere una cultura del consumo responsabile che tenga in considerazione l'importanza della salute del mare, E.ON, uno dei principali operatori energetici del Paese, e Verdeacqua – Istituto per gli Studi sul mare hanno dato vita ai webinar Energy4Blue, una serie di incontri online, aperti al pubblico per scoprire le ricchezze ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) - Al via un ciclo di webinar a tema Energy4Blue per conoscere la ricchezza del nostroe comprendere il legame con le nostre vite e il futuro di tutti. 4 aprile 2023. Per proteggere il benessere del Pianeta e delle generazioni di domani, impegno racchiuso nell'ambizione #MakeItalyGreen di E.ON, è fondamentale tutelare e prenderci cura del, salvaguardando al contempo una delle più grandi riserve di ossigeno che abbiamo a disposizione. Per diffondere una cultura del consumo responsabile che tenga in considerazione l'importanza della salute del, E.ON, uno dei principali operatori energetici del Paese, e– Istituto per gli Studi sulhanno dato vita ai webinar Energy4Blue, una serie di incontri online, aperti al pubblico perle ricchezze ...

