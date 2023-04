Un referendum sui monopattini come a Parigi? I sindaci delle grandi città verso nuove regole: cosa può succedere a Milano, Firenze e Roma (Di martedì 4 aprile 2023) Soluzione al congestionamento delle strade, o pericolosi trabiccoli che mettono a repentaglio chi li usa? Le città italiane osservano con attenzione il caso di Parigi, dove i monopattini elettrici a noleggio, che negli ultimi anni sono spuntati un po’ dappertutto, verranno ufficialmente vietati in seguito a un referendum cittadino. Anche se a votare sono stati circa 100 mila degli 1,3 milioni di abitanti della capitale francese. I monopattini elettrici per loro natura sono meno stabili di altri mezzi di trasporto, come bici, moto e auto, e questo spesso fa sì che vengano coinvolti in incidenti stradali. Anche per questo, guardando a Parigi, i primi cittadini di Milano, Roma e Firenze ragionano ... Leggi su open.online (Di martedì 4 aprile 2023) Soluzione al congestionamentostrade, o pericolosi trabiccoli che mettono a repentaglio chi li usa? Leitaliane osservano con attenzione il caso di, dove ielettrici a noleggio, che negli ultimi anni sono spuntati un po’ dappertutto, verranno ufficialmente vietati in seguito a uncittadino. Anche se a votare sono stati circa 100 mila degli 1,3 milioni di abitanti della capitale francese. Ielettrici per loro natura sono meno stabili di altri mezzi di trasporto,bici, moto e auto, e questo spesso fa sì che vengano coinvolti in incidenti stradali. Anche per questo, guardando a, i primi cittadini diragionano ...

