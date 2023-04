Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di martedì 4 aprile 2023) 1937: Il Torino sta viaggiando a gonfie vele, per qualche giornata è stato anche in testa alla classifica. Al campo Filadelfia si presenta l’Alessandria, che naviga in acque tormentate: per i grigi non c’è scampo. I granata con un micidiale uno-due di Buscaglia e Palumbo chiudono subito le ostilità e nella ripresa ancora Buscaglia, Bo e Prato completano l’opera per il definitivo 5-0. A fine stagione però il Torino giungerà solo terzo, distanziato di quattro punti dal Bologna campione d’Italia. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.