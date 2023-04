Un fungo delle piante ha infettato un uomo: è il primo caso al mondo (Di martedì 4 aprile 2023) Per la prima volta al mondo un fungo delle piante ha infettato un essere umano. Ad aver contagiato l’uomo di 61 anni è stato il Chondrostereum purpureum, patogeno responsabile della "malattia della foglia d&rsquo... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Per la prima volta alunhaun essere umano. Ad aver contagiato l’di 61 anni è stato il Chondrostereum purpureum, patogeno responsabile della "malattia della foglia d&rsquo...

