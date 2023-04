Un docufilm per raccontare il passaggio di consegne tra genitori e figli nella gestione di un’azienda (Di martedì 4 aprile 2023) Un documentario per raccontare il momento in cui i genitori cedono il passo ai figli nella gestione di un’azienda. Lo fa “L’impresa familiare tra passato, presente e futuro”, trenta minuti presentati lunedì 3 aprile nel corso del convegno “Il passaggio generazionale nelle Pmi: dinamiche, aspirazioni, aspettative” presso la sede di Ascom Confcommercio Bergamo. Il docufilm è stato promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom, con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bergamo, Cyfe (Center for young and family enterprise), il centro di ricerca dell’Università di Bergamo sui temi dell’imprenditorialità giovanile e familiare, e con il supporto della Fondazione Banca Popolare di Bergamo e della Fondazione della Comunità ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023) Un documentario peril momento in cui icedono il passo aidi. Lo fa “L’impresa familiare tra passato, presente e futuro”, trenta minuti presentati lunedì 3 aprile nel corso del convegno “Ilgenerazionale nelle Pmi: dinamiche, aspirazioni, aspettative” presso la sede di Ascom Confcommercio Bergamo. Ilè stato promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Ascom, con il patrocinio di Comune, Provincia e Camera di Commercio di Bergamo, Cyfe (Center for young and family enterprise), il centro di ricerca dell’Università di Bergamo sui temi dell’imprenditorialità giovanile e familiare, e con il supporto della Fondazione Banca Popolare di Bergamo e della Fondazione della Comunità ...

