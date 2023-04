Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta, onde alte tre metri. Oggi il vertice di governo (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano. Il recupero è pero', reso difficile dalle condizioni meteorologiche: con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notta a 'ombreggiare' l'imbarcazione, proteggendola dalle onde alte, sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Msf. Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone innel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trovaSar di, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano. Il recupero è pero', reso difficile dalle condizioni meteorologiche: conaltre fino 3e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notta a 'ombreggiare' l'imbarcazione, proteggendola dalle, sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Msf.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Migranti, barcone con 500 persone al largo della Libia. Alarm Phone: “Paura per le loro vite, bisogna salvarle” - stop_fake_news_ : Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta, onde alte tre metri. Oggi il vertice di governo: AG… - live_palermo : L'allarme di Alarm Phone. Dicono che le autorità italiane hanno suggerito di contattare il Centro di coordinamento… - Agenzia_Italia : Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta. Oggi il vertice di governo - pippoMR : L'allarme di Alarm Phone. Dicono che le autorità italiane hanno suggerito di contattare il Centro di coordinamento… -

Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta, onde alte tre metri. Oggi il vertice di governo AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto ... Migranti: la Ocean Viking ha attraccato a Salerno Un altro barcone è partito poi dalla Libia con circa 500 persone ed ora si trova in difficoltà in area sar maltese, secondo il mayday lanciato da Alarm Phone. "Le autorità europee devono lanciare ... Migranti, 500 in pericolo con il mare grosso, domani vertice del governo Un altro barcone è partito poi dalla Libia con circa 500 persone ed ora si trova in difficoltà in area sar maltese, secondo il mayday lanciato da Alarm Phone ."Le autorità europee devono lanciare ... AGI - E' ancora in mare l'imbarcazionea bordomigranti segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto ...Un altroè partito poi dalla Libiacircapersone ed ora si trova in difficoltà in area sar maltese, secondo il mayday lanciato da Alarm Phone. "Le autorità europee devono lanciare ...Un altroè partito poi dalla Libiacircapersone ed ora si trova in difficoltà in area sar maltese, secondo il mayday lanciato da Alarm Phone ."Le autorità europee devono lanciare ...