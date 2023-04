Un barcone con 500 persone in pericolo nella zona Sar di Malta. Oggi il vertice di governo (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone in pericolo nel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trova nella Sar di Malta, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano. Il recupero è pero', reso difficile dalle condizioni meteorologiche: con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notta a 'ombreggiare' l'imbarcazione, proteggendola dalle onde alte, sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Msf. Leggi su agi (Di martedì 4 aprile 2023) AGI - E' ancora in mare l'imbarcazione con a bordo 500 migranti segnalata ieri da Alarm Phone innel Mediterraneo centrale. Il motopesca si trovaSar di, il motore funziona e la barca procede verso nord, secondo quanto riferisce il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, La Valletta ha assunto il coordinamento dei soccorsi dopo un input italiano. Il recupero è pero', reso difficile dalle condizioni meteorologiche: con onde altre fino 3 metri e, fino alla notte scorsa, raffiche di vento di oltre 40 nodi. Nel corso della notta a 'ombreggiare' l'imbarcazione, proteggendola dalle onde alte, sono giunti due mercantili e la nave Geo Berents di Msf.

