Un assistente di una casa di riposo contro il Psv: storia di un miracolo che in Italia non potremmo mai raccontare (Di martedì 4 aprile 2023) Masies Artien è un armeno nato a Bagdad e lavora come assistente agli anziani in una casa di riposo nella provincia olandese di Utrecht. Questa sera scenderà in campo contro il Psv Eindhoven e dovrà marcatore uno dei grandi talenti emergenti del calcio olandese, Xavi Simons (nella foto). In squadra con lui ci saranno un consulente finanziario, Floris van der Linden, un addetto agli acquisti nell’azienda di abbigliamento di famiglia, Vincent Gino Dekker, e altri giocatori per il quale il calcio è, nella migliore delle ipotesi, una professione part-time alla quale affiancare un altro lavoro. Qualche giovane spera nel salto in avanti, altri sono partiti dall’alto ma non ce l’hanno fatta – come il citato Dekker, ex vivaio Ajax. Spakenburg-Psv è la prima semifinale di coppa d’Olanda, il cui programma prevede anche il big ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Masies Artien è un armeno nato a Bagdad e lavora comeagli anziani in unadinella provincia olandese di Utrecht. Questa sera scenderà in campoil Psv Eindhoven e dovrà marcatore uno dei grandi talenti emergenti del calcio olandese, Xavi Simons (nella foto). In squadra con lui ci saranno un consulente finanziario, Floris van der Linden, un addetto agli acquisti nell’azienda di abbigliamento di famiglia, Vincent Gino Dekker, e altri giocatori per il quale il calcio è, nella migliore delle ipotesi, una professione part-time alla quale affiancare un altro lavoro. Qualche giovane spera nel salto in avanti, altri sono partiti dall’alto ma non ce l’hanno fatta – come il citato Dekker, ex vivaio Ajax. Spakenburg-Psv è la prima semifinale di coppa d’Olanda, il cui programma prevede anche il big ...

