Un aprile a porte aperte al Palazzo Reale di Napoli (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un mese intenso per il Palazzo Reale di Napoli che rimarrà aperto tutti i giorni del mese d’aprile, compresi i mercoledì – giorno di riposo settimanale – con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro. L’iniziativa nasce dalla previsione della grande affluenza turistica prevista in occasione della Pasqua e delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, per offrire la possibilità di visitare, non solo l’Appartamento Reale, ma anche la mostra in corso, nella Galleria del Genovese “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a Palazzo Reale” che chiuderà il prossimo 9 maggio. Il museo sarà aperto domenica di Pasqua 9 aprile, il lunedì in Albis 10 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Un mese intenso per ildiche rimarrà aperto tutti i giorni del mese d’, compresi i mercoledì – giorno di riposo settimanale – con anche tre aperture straordinarie serali a soli 2 euro. L’iniziativa nasce dalla previsione della grande affluenza turistica prevista in occasione della Pasqua e delle festività del 25e del 1° maggio, per offrire la possibilità di visitare, non solo l’Appartamento, ma anche la mostra in corso, nella Galleria del Genovese “Dialoghi intorno a Caravaggio. Opere da Capodimonte a” che chiuderà il prossimo 9 maggio. Il museo sarà aperto domenica di Pasqua 9, il lunedì in Albis 10 ...

