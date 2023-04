Un adolescente su 5 bullizzato a scuola, un decalogo per difendersi (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Un adolescente su 5 negli ultimi tre mesi del passato anno scolastico è stato bullizzato. A rilevarlo è l'Osservatorio 'Bullismo e cyberbullismo', un'indagine che ha coinvolto oltre 3.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni nell'ambito di 'RispettAmi', il progetto anti-bullismo ideato da Citroën Italia e coordinato da Skuola.net, che mostra come, nonostante una legge che preveda una serie di azioni per contrastarlo in ambito scolastico, il fenomeno non sia stato eradicato. Lo riferisce lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo (Di.Te.), che offre ai genitori e ai ragazzi 10 consigli per difendersi. Azioni previste nel progetto 'RispettAmi', che si pone l'obiettivo di contribuire a 'debullizzare' le scuole ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Unsu 5 negli ultimi tre mesi del passato anno scolastico è stato. A rilevarlo è l'Osservatorio 'Bullismo e cyberbullismo', un'indagine che ha coinvolto oltre 3.000 ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni nell'ambito di 'RispettAmi', il progetto anti-bullismo ideato da Citroën Italia e coordinato da Skuola.net, che mostra come, nonostante una legge che preveda una serie di azioni per contrastarlo in ambito scolastico, il fenomeno non sia stato eradicato. Lo riferisce lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, presidente dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo (Di.Te.), che offre ai genitori e ai ragazzi 10 consigli per. Azioni previste nel progetto 'RispettAmi', che si pone l'obiettivo di contribuire a 'debullizzare' le scuole ...

