Ultras Napoli: ricatto alla società azzurra per colpire De Laurentiis (Di martedì 4 aprile 2023) Ultras, ricatto al Napoli: «Un piano per colpire De Laurentiis». L'ipotesi della Procura dopo gli scontri e l'ammutinamento delle curve. La Procura sta ipotizzando un piano di ricatto ai danni della società calcistica SSC Napoli da parte degli Ultras. Gli scontri avvenuti durante la partita di calcio e l'ammutinamento delle curve hanno fatto intendere che il tutto sia stato studiato per indebolire la squadra azzurra in un momento cruciale della storia di Champions e campionato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, gli Ultras hanno imposto il silenzio a migliaia di tifosi, con un duplice obiettivo: dimostrare la propria forza in un momento in cui il mondo sportivo è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Anche ieri negli stadi, a Roma e Napoli, cori razzisti, insulti, maxi risse. Ma il governo non fa nulla, si continu… - FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - fulviogiuliani : Caso unico al mondo: squadra con 16, 17 o 19 punti di vantaggio sulla 2’ e… contestazione fuori dalla stadio. La ‘m… - NapoliAddict : Napoli, De Laurentiis contro gli ultras: «Non sono veri tifosi ma delinquenti, basta piangersi addosso sui prezzi d… - AnBa__9 : @Omar75na Guarda che i tifosi del Napoli ci sono sempre e da sempre, solo che non si chiamano Ultras. -