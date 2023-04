(Di martedì 4 aprile 2023) Su Repubblica Dario Del Porto racconta dell’Repubblica disulle violenze di domenica sera allo stadio di. I tafferugli scoppiati in Curva B al culmine di una serata surreale, con lo stadiocapolista avvolto nelimposto da alcune frangein segno di protesta contro la società, rappresentano il punto di partenza dell’che sarà affidata al pool coordinato daltore aggiunto Sergio Amato, competente per i reati collegati a manifestazioni sportive. I pm valutano la possibilità di configurare, oltre alla rissa, il reato diai danni dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Ultras, inchiesta della Procura per estorsione al Napoli e violenza privata ai tifosi costretti al silenzio Repubbl… - Eraldo11992809 : #Tuttosport Infantino é Ultras viola e il Signor Ceferin é da i tempi del Lione l PORTO etc....che butta fuori la… - Caposalva18 : @IavaroneToni La malanotte soprattutto degli Ultras, vergognosi, assurdi, hanno dimostrato che amano solo la maglia… - ParticipioPart : @SSD19801 @Puntoint @bibone65 condannato Agnelli. Ove ci sono le intercettazioni di un vostro dirigente, tal D'Ange… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Strategie, legami, paura: ultras d’Europa, il pericolo arriva da Est. Un’inchiesta di Pierluigi Spagnolo -

... i tifosi comuni che fischiano quelli organizzati e li invitano ad andare via; glidi ... la Questura che il giorno dopo annuncia 24 Daspo e la Procura che aprirà un'. Per la cronaca, il ...... che dopo aver resistito al confino fascista, verrà fatto a pezzi daglidei confini. Era il ... di cui l'per corruzione avrebbe certificato la radicale tossicità. Leggi Anche Papa ...15sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore nell'ambito dell'per gli scontri tra tifosi ...

Ultras d'Europa: legami, alleanze e il pericolo da Est. Un'inchiesta di ... La Gazzetta dello Sport

Contestazione e violenza contro il Milan sotto accusa il caro biglietti e i divieti (non imposti alle tifoserie avversarie) ...Incendiarono il pullman dei supporter della Casertana e furono protagonisti di gravi scontri, anche con le forze dell'ordine. Per il derby del 22 gennaio scorso più di 200 persone sono finite sotto in ...