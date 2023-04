Ultime Notizie – Violante, ‘equilibrio tra sfruttamento del mare e tutela ambientale’ (Di martedì 4 aprile 2023) ”Noi dobbiamo lavorare per un equilibrio tra lo sfruttamento delle risorse marine e la tutela dell’ambiente. Ora può essere affrontato con una certa serenità. Bisogna evitare che tra un po’ nascano le guerre di religione tra ambientalisti estremi e sfruttatori estremi. Curare il mare, serve a guarire la terra”. Lo sottolinea il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, in occasione di ‘maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del mare ideato da Confitarma. ”I fondali marini contengono terre rare e materiali che servono per le nostre tecnologie. Sotto il mare ci sono i cavi per le comunicazioni, per l’energia e ci sono i pesci, non dimentichiamo che metà della popolazione mondiale si nutre con i prodotti della pesca. C’è un problema ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) ”Noi dobbiamo lavorare per un equilibrio tra lodelle risorse marine e ladell’ambiente. Ora può essere affrontato con una certa serenità. Bisogna evitare che tra un po’ nascano le guerre di religione tra ambientalisti estremi e sfruttatori estremi. Curare il, serve a guarire la terra”. Lo sottolinea il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano, in occasione di ‘dì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia delideato da Confitarma. ”I fondali marini contengono terre rare e materiali che servono per le nostre tecnologie. Sotto ilci sono i cavi per le comunicazioni, per l’energia e ci sono i pesci, non dimentichiamo che metà della popolazione mondiale si nutre con i prodotti della pesca. C’è un problema ...

