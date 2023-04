Ultime Notizie – Valanga sull’Himalaya, travolto gruppo di turisti: almeno 7 morti (Di martedì 4 aprile 2023) almeno sette persone, tra cui un bambino, sono morte e molte altre risultano disperse in seguito a una Valanga di neve sul passo Nathu La, nel settore indiano dell’Himalaya. L’esercito indiano ha dichiarato in un comunicato che le autorità sono riuscite a salvare 23 persone. Si stima che al momento della Valanga si trovassero nella zona fino a 150 turisti. Scary video of Avalanche near Tsomgo / Changu #Sikkim #SikkimAvalanche pic.twitter.com/PhjQVtB0yO — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 4, 2023 Le autorità militari hanno stimato in cinque o sei il numero di veicoli che potrebbero essere stati sepolti dalla neve e prevedono che potrebbero mancare all’appello fino a 30 persone. Il passo del Nathu La, situato nello stato indiano del Sikkim al confine con la Cina, si trova a più di 4.300 metri sul livello del mare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023)sette persone, tra cui un bambino, sono morte e molte altre risultano disperse in seguito a unadi neve sul passo Nathu La, nel settore indiano dell’Himalaya. L’esercito indiano ha dichiarato in un comunicato che le autorità sono riuscite a salvare 23 persone. Si stima che al momento dellasi trovassero nella zona fino a 150. Scary video of Avalanche near Tsomgo / Changu #Sikkim #SikkimAvalanche pic.twitter.com/PhjQVtB0yO — Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 4, 2023 Le autorità militari hanno stimato in cinque o sei il numero di veicoli che potrebbero essere stati sepolti dalla neve e prevedono che potrebbero mancare all’appello fino a 30 persone. Il passo del Nathu La, situato nello stato indiano del Sikkim al confine con la Cina, si trova a più di 4.300 metri sul livello del mare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 #JUVEINTER di #COPPA e le ultime NOTIZIE con @romeoagresti, il RACCONTO e il CLIMA del… - GavinoSanna1967 : Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - PatriziaFioret8 : RT @BZanzani: - Milannews24_com : Ultimissime #Milan LIVE ?? Le ultime notizie sul mondo rossonero???? - PianetaMilan : .@acmilan, capolavoro tattico di Pioli: in tre mosse ha messo alle corde il Napoli #SempreMilan #ACMilan #Milan… -