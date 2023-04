Ultime Notizie – Ucraina-Russia, ultime news – Attacco droni russi sul porto di Odessa (Di martedì 4 aprile 2023) droni russi hanno colpito il porto ucraino di Odessa. Lo hanno reso noto le autorità locali su Facebook, aggiungendo che “sono stati registrati danni”. “Le forze di difesa aerea dell’Ucraina sono al lavoro per prevenire una possibile seconda ondata di attacchi”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare del distretto di Odessa, Yuriy Kruk. Intanto, secondo quanto riporta il Washington Post, nuove immagini satellitari della Crimea mostrano un’intricata rete di trincee nel territorio occupato della penisola. La russia ha costruito dozzine di strutture difensive, che si estendono per diverse miglia. Secondo quanto si vede nelle fotografie della Maxar Technologies, le trincee vengono costruite rapidamente con l’uso di macchinari e lavoro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023)hanno colpito ilucraino di. Lo hanno reso noto le autorità locali su Facebook, aggiungendo che “sono stati registrati danni”. “Le forze di difesa aerea dell’sono al lavoro per prevenire una possibile seconda ondata di attacchi”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare del distretto di, Yuriy Kruk. Intanto, secondo quanto riporta il Washington Post, nuove immagini satellitari della Crimea mostrano un’intricata rete di trincee nel territorio occupato della penisola. Laha costruito dozzine di strutture difensive, che si estendono per diverse miglia. Secondo quanto si vede nelle fotografie della Maxar Technologies, le trincee vengono costruite rapidamente con l’uso di macchinari e lavoro ...

