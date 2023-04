Ultime Notizie – Trump incriminato, oggi l’udienza a New York sul caso Stormy Daniels (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump a New York, dove oggi si terrà l’attesa udienza per l’incriminazione dell’ex presidente Usa del caso di Stormy Daniels. L’ex presidente, il primo nella storia a essere incriminato, potrebbe rientrare in Florida subito dopo l’udienza, prevista alle 14.15 ora locale (le 20.15 in Italia), dove è atteso a un evento pubblico. Secondo la Cnn, l’ex presidente ha assunto un nuovo avvocato, Todd Blanche, proprio alla vigilia dell’udienza. Blanche, che di recente è stato partner dello studio legale Cadwalader, Wickersham & Taft, ha in passato rappresentato l’ex manager della campagna elettorale del tycoon, Paul Manafort e Igor Fruman, un ex socio di Rudy Giuliani che è stato un personaggio chiave nel processo di impeachment ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Donalda New, dovesi terrà l’attesa udienza per l’incriminazione dell’ex presidente Usa deldi. L’ex presidente, il primo nella storia a essere, potrebbe rientrare in Florida subito dopo, prevista alle 14.15 ora locale (le 20.15 in Italia), dove è atteso a un evento pubblico. Secondo la Cnn, l’ex presidente ha assunto un nuovo avvocato, Todd Blanche, proprio alla vigilia del. Blanche, che di recente è stato partner dello studio legale Cadwalader, Wickersham & Taft, ha in passato rappresentato l’ex manager della campagna elettorale del tycoon, Paul Manafort e Igor Fruman, un ex socio di Rudy Giuliani che è stato un personaggio chiave nel processo di impeachment ...

