Ultime Notizie – Trump in arresto, niente foto segnaletiche (Di martedì 4 aprile 2023) Come era stato anticipato, dopo il suo arresto da parte dei detective della polizia newyorkese Donald Trump non è stato ammanettato. E non gli sono state fatte neanche le classiche foto segnaletiche, riferisce il sito di Fox News. In realtà, mentre i suoi avvocati nei giorni scorsi hanno negoziato le modalità di questo arresto senza precedenti, il primo di un ex presidente degli Stati Uniti, Trump aveva detto che voleva che gli facessero le foto segnaletiche, anche se in molti dicevano che sarebbe stato improbabile che venissero scattate. Secondo quanto riferisce la Cnn, Trump e il suo team elettorale guardano agli eventi di oggi nell'aula del tribunale di Manhattan attraverso le lenti della prossima campagna per la Casa Bianca.

