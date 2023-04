Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 4 aprile 2023 (Di martedì 4 aprile 2023) I numeri dell’estrazione vincente del Superenalotto di oggi, 4 aprile 2023. La combinazione vincente: 17, 20, 54, 62, 69, 88. Numero Jolly: 39. Numero Superstar: 36. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi del Superenalotto. Sono stati realizzati otto ‘5’, che vincono 28.489 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 12,4 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Idell’deldi, 4. La combinazione: 17, 20, 54, 62, 69, 88. Numero Jolly: 39. Numero Superstar: 36. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso didel. Sono stati realizzati otto ‘5’, che vincono 28.489 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 12,4 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

