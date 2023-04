Ultime Notizie Serie A: parlano Krol e Retegui (Di martedì 4 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Retegui sulla Nazionale L’attaccante ha parlato del futuro della Nazionale. Napoli-Milan, l’analisi di Krol L’ex difensore del Napoli è tornato sullo 0-4 in vista della Champions. Torino, Juric: «La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stati cinici» Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Le dichiarazioni. Sassuolo, Dionisi: «L’unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto» Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio contro il Torino al Mapei Stadium. Empoli, Zanetti: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24sulla Nazionale L’attaccante ha parlato del futuro della Nazionale. Napoli-Milan, l’analisi diL’ex difensore del Napoli è tornato sullo 0-4 in vista della Champions. Torino, Juric: «La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stati cinici» Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Le dichiarazioni. Sassuolo, Dionisi: «L’unica pecca è aver preso gol nel nostro momento migliore, ma il risultato è giusto» Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio contro il Torino al Mapei Stadium. Empoli, Zanetti: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Abraham alle prese con una crisi infinita - meteoredit : #4aprile Le ultime previsioni #meteo confermano: in arrivo un importante abbassamento delle temperature sull'Italia… - TuttoASRoma : Dybala, gol e assist senza fine - ViViCentro : ACCADDE OGGI 4 Aprile è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, ev… - TuttoASRoma : Oggi si decide per i tifosi a Rotterdam -