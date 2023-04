Ultime Notizie – Santoro, ‘oceano è una grande farmacia, dobbiamo tutelarlo’ (Di martedì 4 aprile 2023) Il membro della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma ”Il Trattato dell’alto mare punta a regolamentare l’utlizzo delle risorse marine e tutelare l’ambiente. L’alto mare è il 50% della superificie del nostro pianeta. Per anni è stata la terra di nessuno. L’industria farmaceutica sta utilizzando risorse marine genetiche per curare malattie importanti come il cancro e l’alzheimer, quindi l’oceano è una grande farmacia a disposizione di tutti. Noi bisogna tutelare queste risorse”. Lo sottolinea Francesca Santoro, della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Il membro della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma ”Il Trattato dell’alto mare punta a regolamentare l’utlizzo delle risorse marine e tutelare l’ambiente. L’alto mare è il 50% della superificie del nostro pianeta. Per anni è stata la terra di nessuno. L’industria farmaceutica sta utilizzando risorse marine genetiche per curare malattie importanti come il cancro e l’alzheimer, quindi l’oceano è unaa disposizione di tutti. Noi bisogna tutelare queste risorse”. Lo sottolinea Francesca, della Commissione oceanografica dell’Unesco, in occasione di ‘Maredì’, il nuovo programma di approfondimento sull’Economia del Mare ideato da Confitarma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 #JUVEINTER di #COPPA e le ultime NOTIZIE con @romeoagresti, il RACCONTO e il CLIMA del… - UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO) - UGiangrieco : Roma, il ladro in giacca e cravatta che fotografa le serrature per prepararsi al colpo (FOTO) - rapisardandrea1 : Per l'occupazione di #Casapound a via Napoleone III (Esquilino), la Procura ha chiesto la condanna di 11 persone: c… - zazoomblog : Ultime Notizie – Charles Leclerc così gli hanno rubato l’orologio circa 2 mln di euro - #Ultime #Notizie #Charles… -