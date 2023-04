Ultime Notizie – Roma, “pagate o facciamo esplodere bomba”: minaccia alla Marymount (Di martedì 4 aprile 2023) pagate oppure qualche ordigno potrebbe esplodere. E’ la minaccia arrivata via mail questa mattina alla Marymount International School of Rome, a quanto apprende l’Adnkronos dall’ufficio comunicazione dell’istuto. Il messaggio, arrivato in amministrazione, avvertiva che se non fosse stato pagato un certo ammontare di bit Coin “qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare”. Il Campus, spiegano dalla scuola, è stato evacuato, “gli studenti sono tornati a casa. Noi del personale siamo all’esterno al di là dei cancelli, nel parco lontano dagli edifici, a breve andremo a casa. Sul posto l’ambasciata americana e polizia per gli accertamenti del caso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023)oppure qualche ordigno potrebbe. E’ laarrivata via mail questa mattinaInternational School of Rome, a quanto apprende l’Adnkronos dall’ufficio comunicazione dell’istuto. Il messaggio, arrivato in amministrazione, avvertiva che se non fosse stato pagato un certo ammontare di bit Coin “qualche ordigno sarebbe stato fatto detonare”. Il Campus, spiegano dscuola, è stato evacuato, “gli studenti sono tornati a casa. Noi del personale siamo all’esterno al di là dei cancelli, nel parco lontano dagli edifici, a breve andremo a casa. Sul posto l’ambasciata americana e polizia per gli accertamenti del caso”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

