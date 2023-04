Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 19:10 (Di martedì 4 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura lo portamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il PNR R della capacità amministrativa degli enti locali più assunzioni nei ministeri sono alcune delle misure previste in una bozza di decreto legge sulla pubblica amministrazione che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri giovedì il testo di 30 articoli prevede tra l’altro anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento nonché modifiche alla disciplina del inviato speciale per il cambiamento climatico in arrivo circa 3 mila assunzioni nella pubblica amministrazione torna 1700 sono straordinarie è un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura lo portamento organizzativo delle amministrazioni che attuano il PNR R della capacità amministrativa degli enti locali più assunzioni nei ministeri sono alcune delle misure previste in una bozza di decreto legge sulla pubblica amministrazione che dovrebbe approdare in consiglio dei ministri giovedì il testo di 30 articoli prevede tra l’altro anche un monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione e disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità del numero 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento nonché modifiche alla disciplina del inviato speciale per il cambiamento climatico in arrivo circa 3 mila assunzioni nella pubblica amministrazione torna 1700 sono straordinarie è un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : BOOM BOOM ?? LIVE ORE 14.00 #JUVEINTER di #COPPA e le ultime NOTIZIE con @romeoagresti, il RACCONTO e il CLIMA del… - GavinoSanna1967 : Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - RoxGinny64 : RT @BZanzani: - paolovincenzi : RT @GavinoSanna1967: Elettricità: -55,3% per la bolletta in mercato tutelato ma tornano gli oneri di sistema - juve_grecchi : RT @GianfryJ: Dopo le ultime notizie mi sto iniziando a sentire meglio mentalmente, avevo sempre quella sensazione di pressione alla bocca… -