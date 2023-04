Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Cremlino ritiene che l’ingresso della Finlandia nella nato si Montefiore aggravamento della situazione l’espansione della NATO una minaccia della nostra sicurezza degli interessi nazionali della Federazione Russa Questo è il modo in cui lo percepiamo l’ha detto il portavoce del Cremlino dmitri peskov secondo quanto riportano le agenzie di stampa russa E naturalmente questo ci costringe a prendere contromisure per garantire la nostra sicurezza si è tattica mente che strategicamente aggiunto pescol chiarendo che contromisure esterno quelle che la Russia riterrà necessario serviremo attentamente ciò che accadrà in Finlandia come blocco Nord Atlantico sfrutterei territorio finlandese in termini di posizionamento le armi sistemi per strutture che hanno vicini i nostri ...