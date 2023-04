Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio migranti e PNR sul tavolo del governo meloni il Presidente del Consiglio convocato per oggi un vertice di governo per fare il punto sui flussi con il vicepremier Antonio tajani Matteo Salvini e ministri Matteo piantedosi e Guido Crosetto mentre al seno dovrebbe entrare nel vivo l’esame del nuovo decreto migranti Ma sotto l’esame sono anche ritardi nella gestione dei fondi delle PNR per la cena di incontro tra la presidente di Taiwan è il presidente della Camera americana Kevin McCartney che porterà la presidente Paganese negli Stati Uniti e poi in centro America danno in mente le relazioni Cino statunitense riferirlo il Consolato Cinese a Losanna l’incontro si legge in una nota di un portavoce del consolato della Cina a Los Angeles va a urtare i sentimenti di 1,4 ...