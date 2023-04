Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e Antonio tajani Mussolini ha fatto più danni che cosa è utile il ministro degli Esteri Torna sulla questione della legge rampelli a difesa della lingua italiana e precisa è una proposta di legge di un parlamentare non nel governo le proposte di legge devono essere approvate dalla Camera del Senato Ma la difesa della lingua italiana non c’entra niente con Mussolini il fascismo proteggo È finito nel 45 roba passata che non ci interessa non ci riguarda altri mi ha fatto più danni che cose utili ha detto l’infertilità riguardo una persona sostiene il mondo l’ha riferito rapporto dell’organizzazione Mondiale della sanità secondo Cure infertilità non discrimina perché il percorso verso la genitorialità può essere difficile se non impossibile indipendentemente da dove ...