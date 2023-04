Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 11:10 (Di martedì 4 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un decine di persone rimaste ferite alcune gravemente il bilancio delle vittime coinvolte nel deragliamento di un treno due piani è venuto poco dopo le 3:30 di questa notte in Olanda si Grava di in Ora in ora a bordo erano presenti circa 50 viaggiatori continuano gli sbarchi sulle coste italiane la Ocean Viking la nave dello NG SAS Mediterranea attraccato al molo 22 del porto di Salerno pochi minuti dopo le 8 a bordo dell’imbarcazione ci sono 92 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi al largo della Libia di questi 51 sono i minori 3D quali accompagnati la prefettura di Salerno ha già messo in moto Largo data macchina per l’accoglienza dei profughi le operazioni anche a causa del forte vento Si preannunciano però più complicate del solito il 60% degli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un decine di persone rimaste ferite alcune gravemente il bilancio delle vittime coinvolte nel deragliamento di un treno due piani è venuto poco dopo le 3:30 di questa notte in Olanda si Grava di in Ora in ora a bordo erano presenti circa 50 viaggiatori continuano gli sbarchi sulle coste italiane la Ocean Viking la nave dello NG SAS Mediterranea attraccato al molo 22 del porto di Salerno pochi minuti dopo le 8 a bordo dell’imbarcazione ci sono 92 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi al largo della Libia di questi 51 sono i minori 3D quali accompagnati la prefettura di Salerno ha già messo in moto Largo data macchina per l’accoglienza dei profughi le operazioni anche a causa del forte vento Si preannunciano però più complicate del solito il 60% degli ...

