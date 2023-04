Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 08:10 (Di martedì 4 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Olanda decine di persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte secondo quanto riferiscono i media locali lo scontro da due treni nei pressi di volkoren tra Lalla e lei da avrebbe provocato il tradimento di uno dei due convogli che aveva tra le 50 e le 60 persone Donald Trump si prepara comparire Davanti al Tribunale di Manhattan per l’indagine relativa e i suoi presunti pagamenti alla pornostar Tommy Daniel l’ex presidente americano che poco dopo le 21 italiane di lunedì atterrata aeroporto la guardia di New York non sarà mai tanto ma protetto dalla sicurezza che gli spetta per il suo ruolo Trump alle 14 e qui ora locale dovrebbe comparire davanti al giudice che ha fatto sapere che consentirà l’ingresso in aula dei fotografi ma non delle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Olanda decine di persone sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte secondo quanto riferiscono i media locali lo scontro da due treni nei pressi di volkoren tra Lalla e lei da avrebbe provocato il tradimento di uno dei due convogli che aveva tra le 50 e le 60 persone Donald Trump si prepara comparire Davanti al Tribunale di Manhattan per l’indagine relativa e i suoi presunti pagamenti alla pornostar Tommy Daniel l’ex presidente americano che poco dopo le 21 italiane di lunedì atterrata aeroporto la guardia di New York non sarà mai tanto ma protetto dalla sicurezza che gli spetta per il suo ruolo Trump alle 14 e qui ora locale dovrebbe comparire davanti al giudice che ha fatto sapere che consentirà l’ingresso in aula dei fotografi ma non delle ...

