Ultime Notizie Roma del 04-04-2023 ore 07:10 (Di martedì 4 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale martedì 4 aprile Buongiorno da Francesco Vitale in studio la nave Geo barents di Medici Senza Frontiere si sta dirigendo verso un imbarcazione con 500 migranti a bordo segnalata in pericolo al largo della Libia lo riferisce su Twitter Sergio Tura giornalista di Radio Radicale anche obaren serviranno 10 ore di navigazione per raggiungere l’area fedriga vince con il 64,66% in Friuli Venezia Giulia moretuzzo del centro sinistra sotto il 30% Giorgia Tripoli di insieme di i veri con il 466 supera il candidato del terzo Polo Alessandro Maran al 272 affluenza definitiva al 45,27% il sindaco di Udine si va al ballottaggio non ha Trump è arrivato a New York è il primo ex presidente incriminato nella negli Stati Uniti oggi si presenta in tribunale in seguito all’incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniels il Tycoon ha lasciato il resort ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)dailynews radiogiornale martedì 4 aprile Buongiorno da Francesco Vitale in studio la nave Geo barents di Medici Senza Frontiere si sta dirigendo verso un imbarcazione con 500 migranti a bordo segnalata in pericolo al largo della Libia lo riferisce su Twitter Sergio Tura giornalista di Radio Radicale anche obaren serviranno 10 ore di navigazione per raggiungere l’area fedriga vince con il 64,66% in Friuli Venezia Giulia moretuzzo del centro sinistra sotto il 30% Giorgia Tripoli di insieme di i veri con il 466 supera il candidato del terzo Polo Alessandro Maran al 272 affluenza definitiva al 45,27% il sindaco di Udine si va al ballottaggio non ha Trump è arrivato a New York è il primo ex presidente incriminato nella negli Stati Uniti oggi si presenta in tribunale in seguito all’incriminazione per il caso della pornostar Stormy Daniels il Tycoon ha lasciato il resort ...

