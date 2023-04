Ultime Notizie – Roma, cade da impalcatura in cantiere: muore a 65 anni (Di martedì 4 aprile 2023) Un 65enne italiano, operaio in un cantiere edile impegnato nei lavori di ristrutturazione della facciata esterna di una villetta a Marcellina in provincia di Roma, è morto dopo esser caduto da un’impalcatura a tre metri di altezza. E’ successo alle 14. Sul posto i carabinieri di Marcellina e di Tivoli, oltre al magistrato di turno. Informato sul caso l’ispettorato del lavoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Un 65enne italiano, operaio in unedile impegnato nei lavori di ristrutturazione della facciata esterna di una villetta a Marcellina in provincia di, è morto dopo esser caduto da un’a tre metri di altezza. E’ successo alle 14. Sul posto i carabinieri di Marcellina e di Tivoli, oltre al magistrato di turno. Informato sul caso l’ispettorato del lavoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

