Ultime Notizie – Roma | bimba morta dopo intervento Procuratore generale | “Reato prescritto”

"Non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione". E' quanto ha chiesto il sostituto Procuratore generale di Roma nel processo di Appello per la morte di Giovanna Fatello, la bambina di 10 anni, deceduta nel 2014 durante un intervento all'orecchio nella clinica Villa Mafalda nella Capitale. Imputati sono i due anestesisti Pierfrancesco Dauri e Federico Santilli, condannati in primo grado a due anni per omicidio colposo, con pena sospesa e subordinata al pagamento di una provvisionale di 550mila euro in favore dei familiari. "Giovanna stava benissimo, non sono emerse patologie cardiache pregresse – ha detto in aula l'avvocato di parte civile Gianluca Tognozzi –. Giovanna è morta per la condotta degli anestesisti. dopo aver somministrato l'anestetico a ...

