Ultime Notizie – Rai, oggi Vigilanza: malumori Fdi su opposizione (Di martedì 4 aprile 2023) oggi alle 14.00 la Commissione di Vigilanza Rai si riunirà per la prima volta per eleggere l’ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che indicano la senatrice pentastellata Barbara Floridia come possibile nuovo presidente dell’organo di controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, ‘casella’ che da prassi spetta a una forza politica di opposizione. Eppure nella maggioranza di centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia si registra un forte malumore nei confronti dell’opposizione per non aver ancora segnalato i propri nomi per la composizione dell’ufficio di presidenza. “Ciò che veramente imbarazza è che ad ora non ci hanno ancora comunicato nulla”, sbuffa con l’Adnkronos un’autorevole fonte parlamentare del partito di Giorgia Meloni: “E’ inusuale – attacca la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023)alle 14.00 la Commissione diRai si riunirà per la prima volta per eleggere l’ufficio di presidenza. Alla vigilia della seduta trovano sempre più conferme i rumors che indicano la senatrice pentastellata Barbara Floridia come possibile nuovo presidente dell’organo di controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, ‘casella’ che da prassi spetta a una forza politica di. Eppure nella maggioranza di centrodestra e in particolare in Fratelli d’Italia si registra un forte malumore nei confronti dell’per non aver ancora segnalato i propri nomi per la composizione dell’ufficio di presidenza. “Ciò che veramente imbarazza è che ad ora non ci hanno ancora comunicato nulla”, sbuffa con l’Adnkronos un’autorevole fonte parlamentare del partito di Giorgia Meloni: “E’ inusuale – attacca la ...

