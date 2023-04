Ultime Notizie – Rai, Floridia eletta presidente Commissione Vigilanza (Di martedì 4 aprile 2023) Con 39 voti, Barbara Floridia del M5S è stata eletta presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Nello scrutinio finale si segnala un voto per Maria Elena Boschi, una scheda bianca e una nulla. L’elezione di Floridia è stata accompagnata da un grande applauso dei parlamentari membri della Vigilanza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Con 39 voti, Barbaradel M5S è statadelladiRai. Nello scrutinio finale si segnala un voto per Maria Elena Boschi, una scheda bianca e una nulla. L’elezione diè stata accompagnata da un grande applauso dei parlamentari membri della. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

