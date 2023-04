Ultime Notizie – Pnrr, ipotesi Lega su rinuncia a parte dei soldi: lo stop di Meloni (Di martedì 4 aprile 2023) La smentita del Quirinale sull’incontro con Draghi e i contatti con Gentiloni, la fuga in avanti della Lega sulle risorse a debito a cui rinunciare, la richiesta delle opposizioni di averla in Aula per fugare ogni dubbio sul futuro del Pnrr. Ogni giorno la sua pena, per Giorgia Meloni. Ma da settimane, ormai, quella più grande è all’insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finito ai tempi supplementari – un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi – per dare la possibilità all’Italia di apportare modifiche e ultimare i ‘compiti a casa’. A sparigliare, mentre la premier è a Verona per l’immancabile appuntamento del Vinitaly, ci pensa la Lega nel giorno in cui il partito di Matteo Salvini mette a segno un risultato, in Friuli Venezia Giulia, ben al di sopra di ogni più rosea ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) La smentita del Quirinale sull’incontro con Draghi e i contatti con Gentiloni, la fuga in avanti dellasulle risorse a debito a cuire, la richiesta delle opposizioni di averla in Aula per fugare ogni dubbio sul futuro del. Ogni giorno la sua pena, per Giorgia. Ma da settimane, ormai, quella più grande è all’insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finito ai tempi supplementari – un mese in più per ottenere la terza tranche da 19 miliardi – per dare la possibilità all’Italia di apportare modifiche e ultimare i ‘compiti a casa’. A sparigliare, mentre la premier è a Verona per l’immancabile appuntamento del Vinitaly, ci pensa lanel giorno in cui il partito di Matteo Salvini mette a segno un risultato, in Friuli Venezia Giulia, ben al di sopra di ogni più rosea ...

