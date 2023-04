Ultime Notizie – Migranti, vertice a palazzo Chigi: priorità aiutare la Tunisia (Di martedì 4 aprile 2023) Si è tenuto stasera a palazzo Chigi un vertice presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovan Battista Fazzolari. Il vertice, spiegano fonti di palazzo Chigi, si è concentrato sulla emergenza Migranti in Tunisia. Prioritaria è l’azione per aiutare questa nazione amica in un momento di difficoltà. In particolare si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti. Pur nella difficoltà del quadro, sulla Tunisia si registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell’Unione Europea, grazie anche all’impegno italiano. In tal senso assume rilievo la visita nei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Si è tenuto stasera aunpresieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui hanno preso parte i ministri Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto, e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovan Battista Fazzolari. Il, spiegano fonti di, si è concentrato sulla emergenzain. Prioritaria è l’azione perquesta nazione amica in un momento di difficoltà. In particolare si è discusso sullo sblocco dei finanziamenti. Pur nella difficoltà del quadro, sullasi registrano progressi sia da parte degli Stati Uniti che dell’Unione Europea, grazie anche all’impegno italiano. In tal senso assume rilievo la visita nei ...

