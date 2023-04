Ultime Notizie – Megatrends marketing e comunicazione digitale, tavola rotonda a Università Tor Vergata (Di martedì 4 aprile 2023) Quando i super brand salgono in cattedra a Tor Vergata, si parla autorevolmente di web marketing. Giovedì 13 aprile a partire dalle 14:30 il master in Economia e management della comunicazione e dei media dell’Università di Roma Tor Vergata organizza in collaborazione con Eikon Strategic Consulting Italia e Adnkronos l’undicesima edizione del seminario ‘Web marketing e communication‘ dal titolo ‘I Megatrends del marketing e della comunicazione digitale. Dalla comunicazione integrata, agli strumenti, alle creatività‘. Sette super brand di caratura internazionale animano un dibattito sulle nuove modalità di comunicazione aziendale a Economia Tor Vergata: si tratta di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) Quando i super brand salgono in cattedra a Tor, si parla autorevolmente di web. Giovedì 13 aprile a partire dalle 14:30 il master in Economia e management dellae dei media dell’di Roma Tororganizza in collaborazione con Eikon Strategic Consulting Italia e Adnkronos l’undicesima edizione del seminario ‘Webe communication‘ dal titolo ‘Idele della. Dallaintegrata, agli strumenti, alle creatività‘. Sette super brand di caratura internazionale animano un dibattito sulle nuove modalità diaziendale a Economia Tor: si tratta di ...

