Ultime Notizie – Mattioli Confitarma | ‘da economia del mare valore aggiunto di 136 mld’

"L'economia del mare ha un valore aggiunto di 136 miliardi è il 10% dell'intera economia nazionale, quindi è un settore oggettivamente di grande importanza. Questo settore alimenta gli altri settori. Noi siamo un paese di trasformazione e siamo legati al mare per il 50% delle esportazioni e al 60% per le importazioni. Siamo legati alle via del mare per il nostro sistema manifatturiero, a livello mondiale il 90% merci trasportate passano via mare. Non c'è merce che non viaggi via mare". Lo sottolinea il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, in occasione di 'maredì', il nuovo programma di approfondimento sull'economia del mare ideato da ...

