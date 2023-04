Ultime Notizie – Lingua italiana, Salvini: "Proposta Rampelli? No a sanzioni" (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Proposta Rampelli sulla Lingua italiana? “Io non sono per le sanzioni. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega Rampelli, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteo Salvini alla stampa estera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lasulla? “Io non sono per le. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteoalla stampa estera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

