Ultime Notizie – Joaquín Cortés | il ballerino spagnolo ricoverato d’urgenza

(Di martedì 4 aprile 2023)a Madrid. Come racconta lo stessodi flamenco su Instagram, qualche giorno fa mentre stava giocando con i figli è svenuto. “Sono arrivata al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa – si legge nel suo post – da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici. Sono sotto antibiotici e ossigeno”. Come riferito sempre via social dall’artista, 54 anni, “settimane fa ho iniziato a stare piuttosto male, avevo tosse, stanchezza, mal di testa…Nonostante ciò ho provato senza sosta per settimane”, esibendosi sia a Madrid che a Barcellona. “Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo, mi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Primavera, il Milan batte 1-0 l'Udinese: riviviamo il successo rossonero - meteoredit : #4aprile Le ultime previsioni #meteo confermano: è in corso un importante abbassamento delle temperature sull'Itali… - RobotGufo : @il_pat @Manuel16381191 ma seriamente, dopo le ultime notizie uscite su aifa e iss, state ancora a difendere quella… - VesuvioLive : Napoli regina della TV, la seconda stagione di Resta con Me si farà: arriva la conferma - TutelaMarchio : Le notizie del giorno | 03 aprile - Serale - YouTube: Segui l'attualità dall'Europa e dal mondo. Ricevi le ultime n… -

Gli avversari, non avevano continuità e questo ci ha favoriti, proprio grazie alla maturità espressa nellegare . A due giornate dalla fine abbiamo raggiunto l'obbiettivo principale che era la ......750 miliardi nel momento in cui stiamo scrivendo, così come il valore di scambi delle24 ore che ha riportato un +532,42%. Nella giornata di ieri intanto è rimbalzata la notizia secondo cui il ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito L'Italia sta già affrontando ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...

Ragazza violentata a Milano all'uscita dal locale: fermato 37enne, si era offerto per accompagnarla a casa Virgilio Notizie

Tutti hanno montato le gomme per arrivare alla fine della gara e noi eravamo ultimi. Non era la mia giornata, ma sembrava che la macchina avesse un buon passo. Sono incoraggiato da questo e spingeremo ...Venduto a 2,99 euro (se membri PlayStation Plus) Per ottenere il Platino basta finire il gioco raccogliendo tutti i collezionabili e completando gli ultimi tre livelli con determinate condizioni, come ...